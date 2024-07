La primera aparición de Kamala Harris tras la renuncia de Biden a seguir como candidato ha sido corta. Era un evento programado con deportistas universitarios. En su intervención, de apenas 4 minutos, Tan solo ha dedicado 1 para honrar el legado de Joe Biden y ha evitado expresamente hablar sobre su candidatura, sí que lo ha hecho, sin embargo, en redes sociales, afirmando que es su primer día de campaña y que juntos, ganarán. La decisión del presidente de abandonar la carrera se hacía oficial el domingo por la tarde mediante una carta. Es en el interés de mi partido y del país que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente escribía el mandatario. Por la mañana Biden habría llamado a Harris por teléfono para comunicar su decisión. Un presidente que cada vez tenía más voces críticas, algunas tan importantes como la del expresidente Barack Obama. Sin embargo, para los republicanos, retirarse de la carrera no es suficiente, Trump pretende que Biden dimita ya, sin esperar a las elecciones. Ahora los demócratas que tengan interés en ocupar el despacho oval tienen por delante su propia carrera, que acaba en un mes, en agosto, cuando tenga lugar la convención demócrata y salga elegido el candidato del partido.