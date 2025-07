El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, ha informado este lunes en un encuentro en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha nominado al republicano para el premio Nobel de la Paz.

Netanyahu ha dado.a su anfitrión una carpeta con una copia de la carta que ha dicho haber enviado al comité del Nobel y ha asegurado que Trump lo merece por estar "forjando la paz en una región tras otra".

El anuncio, que Netanyahu ha realizado frente a las cámaras de televisión y los periodistas, a los que se ha dado un acceso que inicialmente no estaba planeado a la cena privada en el Salón Azul era supuestamente una sorpresa para Trump. Este que ha afirmado que "no tenía ni idea" de que Netanyahu fuera a nominarle, y sin un ápice de ironía ha dicho: "Viniendo de ti en particular esto es particularmente significativo". Netanyahu está acusado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza.