En los márgenes de una reunión con líderes europeos para abordar un posible acuerdo de paz en Ucrania, el presidente Donald Trump fue grabado mientras decía que Vladímir Putin “quiere hacer un acuerdo”. La conversación ocurrió momentos antes de iniciar una mesa redonda en la Sala Este de la Casa Blanca junto al presidente francés Emmanuel Macron.

“Creo que quiere hacer un acuerdo por mí. ¿Lo entiendes? Por loco que suene”, dijo Trump a Macron, en lo que parece ser una referencia a la posibilidad de que Rusia esté dispuesta a negociar si él lidera el proceso. La escena fue captada por micrófonos abiertos mientras se organizaba la foto oficial ante la prensa.

Otro momento curioso se produjo cuando, al finalizar la sesión fotográfica, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se inclinó hacia Trump para agradecerle y bromeó: “Yo nunca quiero hablar con mi prensa”, lo que provocó risas en la sala. El clip ya circula en redes y medios como muestra del ambiente distendido que rodeó un encuentro centrado en temas de máxima tensión internacional.