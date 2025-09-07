Ucrania ha vivido esta noche uno de los episodios más devastadores desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Según fuentes oficiales, Rusia lanzó 805 drones y 13 misiles sobre territorio ucraniano en un ataque masivo que tuvo como epicentro la capital, Kiev. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que sus unidades de defensa lograron derribar 751 drones y cuatro misiles, pero los restos de los aparatos provocaron incendios y destrucción en varios puntos de la ciudad.

En el distrito occidental de Sviatoshynskyi, varios pisos de un edificio residencial de nueve plantas quedaron parcialmente destruidos. Además, los escombros provocaron incendios en un edificio de 16 plantas y en otros dos de nueve plantas, según confirmó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El ataque dejó al menos tres muertos, entre ellos un bebé cuyo cuerpo fue recuperado de entre los escombros, y 18 personas heridas, según los servicios de emergencia.

Por primera vez desde el inicio del conflicto, la sede del Gobierno ucraniano ha sido alcanzada, lo que marca un nuevo punto de inflexión en la escalada bélica. Desde Moscú no ha habido comentarios oficiales sobre el ataque.

Ambos bandos niegan atacar a civiles, aunque miles de personas han perdido la vida desde el comienzo de la guerra.