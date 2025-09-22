Sara Fernández

El discurso de odio de Trump ante miles de personas durante el funeral de Charlie Kirk: "Odio a mi oponente y no quiero lo mejor para él"

Discurso de odio explícito el de Donald Trump ante las decenas de miles de personas que asistieron al funeral del activista ultra asesinado Charlie Kirk. A pesar de que la viuda del difunto dijo haber perdonado al asesino -el estudiante de 22 años Tyler Robinson-, el presidente de EEUU aseguró que odia a sus oponentes. El multitudinario acto trascendió el mero duelo para convertirse en una proclamación política, con discursos del presidente Donald Trump y otros miembros de su Gobierno que lo presentaron como un mártir moderno de la causa conservadora.