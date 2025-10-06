Sara Fernández

El testimonio de los miembros de la flotilla liberados: "Los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos durante todos estos días"

Entre vítores y cánticos de "Flotilla escucha tu lucha es nuestra lucha", "la Flotilla no se toca" y "boicot a Israel" un centenar de personas ha recibido a los 21 tripulantes españoles de la Global Sumud Flotilla que han regresado este domingo a España, tras haber sido encarcelados por intentar romper el bloqueo naval impuesto por Israel sobre Gaza. Este es el relato de horror de los españoles liberados