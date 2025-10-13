Lucía Feijoo Viera

Así han sido los reencuentros entre los rehenes israelíes y sus familias

Los reencuentros de este lunes en Reim dejaron imágenes conmovedoras: Matan Zangauker, Eitan Mor y Guy Gilboa-Dalal, los últimos rehenes israelíes vivos en manos de Hamás, fueron liberados como parte de un acuerdo de alto el fuego y recibidos por sus familias tras más de dos años en cautiverio. En Tel Aviv, las calles se llenaron de alegría y alivio, mientras que en la Franja de Gaza el cese de hostilidades marcaba un punto de inflexión tras un conflicto que dejó decenas de miles de muertos. La liberación, celebrada por el presidente Donald Trump durante su visita a Israel, incluyó también el compromiso de liberar a más de 1.900 prisioneros palestinos y permitir el ingreso de ayuda humanitaria al enclave.