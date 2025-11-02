Lucía Feijoo Viera

Diez heridos y dos detenidos tras un apuñalamiento múltiple en un tren al norte de Londres

Varias personas han resultado heridas en un ataque con arma blanca a bordo de un tren en Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire, al norte de Londres, según ha informado la Policía Británica de Transportes (BTP). El incidente se ha producido sobre las 19:39 hora local (20:39 en España) en un tren de la compañía Great Northern, que cubría la ruta entre Londres King’s Cross y Peterborough. Las autoridades han confirmado que dos personas han sido detenidas en el lugar de los hechos, aunque por el momento no se ha revelado su identidad ni los posibles motivos del ataque. Más información