Lucía Feijoo Viera

Policías de Texas logran reanimar a un bebé tras un accidente de tráfico

La Policía de Fort Worth, Texas, difundió un video que muestra a varios agentes ayudando a un bebé atrapado debajo de un coche tras un accidente de tráfico. Según el comunicado publicado en sus redes sociales, los oficiales acudieron al lugar del siniestro después de que la conductora y el pequeño salieran disparados del coche por la colisión. El vehículo quedó volcado y el bebé, inconsciente, quedó atrapado debajo. Con la ayuda de un testigo, los agentes empujaron el coche y lograron sacar al pequeño. Uno de los policías llevó a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que el niño recuperó la respiración.