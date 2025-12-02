Lucía Feijoo Viera

Sabrina Carpenter carga contra la Casa Blanca por usar su música en un vídeo de deportaciones

La cantante Sabrina Carpenter arremetió este martes contra la Casa Blanca por utilizar una canción suya en un vídeo que muestra redadas migratorias, y pidió que no la involucraran en lo que calificó como una "agenda inhumana".