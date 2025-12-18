Sara Fernández

La isla iraní de Ormuz se tiñe de rojo intenso

Las lluvias en la isla iraní de Ormuz transformaron brevemente la costa de su famosa Playa Roja en un impactante escenario natural esta semana. La escorrentía que fluía por la orilla tiñó las aguas de un rojo intenso, intensificando el suelo rico en hierro de la isla y arrastrándolo hacia el mar. La playa es conocida por su arena y acantilados de un rojo intenso, creados por altas concentraciones de óxido de hierro.