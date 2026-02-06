Sara Fernández

Graban en el mar de Argentina una medusa fantasma gigante

Una especia muy poco conocida, una medusa fantasma, ha sido captada por las cámaras durante una expedición de científicos argentinos en las profundidades del Mar Argentino. Se trata de una de las criaturas más extrañas del océano profundo. Su presencia fue documentada a 253 metros de profundidad en el talud continental argentino. Según dijeron los investigadores en un comunicado, el ejemplar medía aproximadamente 11 metros.