Cinco heridos en el descarrilamiento de un tren en los Alpes suizos

Cinco personas han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren en los Alpes suizos, cerca de la localidad de Goppenstein, sin que se conozca la causa. Una de las personas heridas fue trasladada a un hospital en la cercana localidad de Sion, mientras que las demás recibieron atención médica en el lugar. Las 29 personas a bordo fueron evacuadas a Goppenstein y posteriormente en autobús a la localidad de Gampel, al pie del valle.