Impresionantes imágenes del ataque de un dron iraní contra un edificio en Bahréin
Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado un ataque conjunto a gran escala contra Irán. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva, "masiva y en curso", es "eliminar amenazas inminentes". El Estado islámico ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU y asegura que ha matado o herido a 200 militares estadounidenses en su contraataque.
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Al menos ocho muertos en protestas en el sur de Pakistán por el asesinato de Ali Jameneí
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO