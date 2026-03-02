Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Albares: “Queremos democracia, libertad y derechos para el pueblo iraní, pero esta operación militar no va de democracia en Irán, va de otras cosas”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido hoy en condenar la represión “brutal” del régimen iraní y ha apostado por la democracia para su pueblo pero, ha advertido que “esta operación militar no va de democracia en Irán, va de otras cosas”. Albares ha negado tajantemente que las bases españolas estén siendo utilizadas para la misión a pesar de que pueda haber en ellas buques estadounidenses.