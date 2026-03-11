Lucía Feijoo Viera

Trump vuelve a atacar a España: “No están cooperando en absoluto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que su administración "podría cortar el comercio con España" tras afirmar que el país no estaba cooperando con Estados Unidos. "No sé qué está haciendo España. Han sido muy malos con la OTAN. Se les protege, no quieren pagar lo que les corresponde y, de hecho, han sido así durante muchos años", ha declarado Trump a la prensa en el jardín de la Casa Blanca, mientras se dirigía a la Base Conjunta Andrews en Kentucky para hablar sobre la economía. Más información