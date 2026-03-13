Sara Fernández

Trump asegura que la guerra de Irán "avanza rápidamente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en la madrugada de este viernes que su país está "destruyendo por completo" a Irán, tanto en lo militar como en lo económico, y ha alegado haber acabado ya con la Armada y la Fuerza Aérea del país centroasiático, apuntando sin embargo que tiene "tiempo de sobra" para continuar con las operaciones militares iniciadas el 28 de febrero en plenas negociaciones con Teherán acerca de su programa nuclear. "Estamos destruyendo totalmente al régimen terrorista de Irán, militar, económica y en otros aspectos", ha afirmado en una publicación en redes sociales en la que ha cargado contra el diario 'The New York Times' argumentando que "si leen" sus informaciones, "pensarían erróneamente que no estamos ganando".