Sara Fernández

Choca un avión de Air Canada contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia (Nueva York)

Un incidente entre un avión y un vehículo ocurrió en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, según informaron los bomberos el lunes. El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York respondió a un incidente reportado entre un avión y un vehículo en la pista 4, indicó un portavoz en un correo electrónico. No se especificó la naturaleza exacta del incidente. Varios medios locales hablan de numerosos heridos, y The New York Times explica que hay dos policías y cuatro bomberos graves.