Trump le dice a la OTAN que nunca olvidará que le dieran la espalda con Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que está muy "decepcionado con la OTAN" por su negativa a sumarse a su ofensiva junto a Israel contra Irán y subrayó: "nos vamos a acordar, nos acordaremos dentro de unos meses, recuerden mis palabras. Nunca olvidaremos, como dice la expresión" Más información
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