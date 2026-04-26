Así ha sido la evacuación de Donald Trump tras un intento de atentado durante la cena de corresponsales
El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga. Más información
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