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Ucrania lanza el ataque de drones contra Moscú más potente de toda la guerra

Ucrania lanza el ataque de drones contra Moscú más potente de toda la guerra

Javier Vendrell Camacho

Ucrania lanza el ataque de drones contra Moscú más potente de toda la guerra

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Al menos tres personas murieron y casi una veintena resultaron heridas hoy en Moscú y su región tras el mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa, que involucró a más de 80 artefactos no tripulados, según las autoridades locales.

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