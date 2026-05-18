Lucía Feijoo Viera

El Ejército israelí intercepta barcos de la Flotilla rumbo a Gaza

El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan uno de los buques. La propia Flotilla denuncia en sus canales que "lanchas militares están interceptando" sus barcos "a plena luz del día", a unas 80 millas naúticas al oeste de la isla de Chipre, según el localizador de barcos de la Flotilla. Actualmente hay un barco interceptado, según el localizador de la flota que publican en la página web de la Flotilla y las embarcaciones se encuentra aproximadamente a 250 millas náuticas de la costa de Gaza, explican. "Este cerco militar marca el inicio de otra agresión ilegal en alta mar, cuatro días después de que 54 embarcaciones civiles zarparan de Marmaris para establecer un corredor humanitario y romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza", informaron en una nota en su canal de Telegram.