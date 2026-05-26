Sara Fernández

Israel sigue atacando Gaza y mata a una mujer y una niña de 6 años

Un ataque aéreo israelí contra una tienda de campaña en el sur de la Franja de Gaza ha dejado dos muertos, entre ellos una niña de 6 años, y 17 heridos, incluyendo niños. Según testigos, el ataque fue llevado a cabo por dos helicópteros, y el Ejército israelí ha declarado haber atacado a milicianos en la zona. El alto el fuego de octubre, negociado por el presidente estadounidense Donald Trump, no ha logrado detener los ataques israelíes en Gaza. Israel y Hamás se encuentran estancados en las negociaciones para la implementación de la segunda fase del acuerdo, que incluye el desarme del grupo militante y la retirada del Ejército israelí. El alto el fuego dejó a Israel con el control de más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás controla una pequeña franja de territorio a lo largo de la costa. Unos 900 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que entró en vigor la tregua. Israel afirma que sus ataques posteriores al alto el fuego tienen como objetivo prevenir ataques o impedir que la población se acerque a la línea de armisticio con Hamás.