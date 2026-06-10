¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El consulado de España en Edimburgo pide a los españoles que extremen sus precauciones por los disturbios en Belfast
El consulado de España en Edimburgo ha instado a los españoles que se encuentran en la zona que extremen sus precauciones, no hagan desplazamientos innecesarios y sigan las recomendaciones de las autoridades locales dado el peligro tras los disturbios ocurridos en Belfast. Más información
Últimos vídeos
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO