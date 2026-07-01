Lucía Feijoo Viera

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Imágenes a pie de calle de la destrucción en La Guaira, Venezuela

Las labores de rescate continúan este miércoles a contrarreloj en Venezuela, tras cumplirse una semana del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que ha dejado al menos cerca de 2.000 muertos y 10.571 heridos, según cifras del Gobierno, que no ha actualizado el número de desaparecidos. Miles de civiles han conformado redes de ayuda, que incluyen la creación de páginas digitales con los nombres de los sobrevivientes o fallecidos, y han instalado centros de acopio para recibir donaciones y transportarlas a los necesitados, especialmente en el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más devastado por los terremotos, donde los daños son difíciles de cuantificar. La líder opositora María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos. Hasta el momento, la plataforma registra 40.668 personas que aún no han establecido contacto con sus seres queridos.