Lucía Feijoo Viera

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Mamdani confiesa que creyó que la foto en la que Messi baña a Lamine Yamal era IA

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confesó este jueves que pensaba que la popular fotografía en la que Leo Messi baña a Lamine Yamal cuando este era bebé se trataba de inteligencia artificial (IA). "Como persona a la que le gusta considerarse experta en tecnología y capaz de distinguir entre una imagen generada por IA y una real, pensé que la foto de Lionel Messi y Lamine Yamal era IA", comentó Mamdani durante una rueda de prensa.