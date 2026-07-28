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Keiko Fujimori toma posesión como presidenta de Perú

Keiko Fujimori jura oficialmente su cargo como la nueva presidenta de Perú en la tradicional ceremonia de toma de posesión celebrada en el Congreso de la República. La líder del partido conservador, Fuerza Popular se impuso en la segunda vuelta electoral del pasado junio al candidato de izquierda Roberto Sánchez por un margen extremadamente estrecho de 49.641 votos. Este ajustado triunfo, consolidado gracias al voto de los peruanos en el extranjero, la convierte en la primera mujer elegida presidenta por voto popular en la historia del país.