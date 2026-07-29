Lucía Feijoo Viera

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Trump reparte varios caramelos durante el funeral del senador republicano Lindsey Graham

Durante el funeral del senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, que tuvo lugar el pasado martes 28 de julio en la Catedral Nacional de Washington, el presidente estadounidense Donald Trump ofreció varios caramelos Tic-Tacs a su vicepresidente, J.D.Vance, y a su secretario del Tesoro, Scott Bessent. La actuación del mandatario estadounidense ha sido muy polémica dado que, durante su campaña de 2024, Trump criticó la gestión de la inflación utilizando un paquete de caramelos Tic-Tacs como elemento para ilustrar el aumento de los precios. Al funeral del senador Graham asistieron también el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Trump dedicó unas palabras a Graham, quién falleció a los 71 años por un fallo cardiaco y aseguró que el senador republicano era “un verdadero estadounidense como pocos”.