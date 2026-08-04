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Los caballos huyen de las llamas del incendio en Grecia
El incendio de Grecia ha arrasado 6.700 hectáreas y su alcance amenaza a los animales que pastan en los campos y una caballada cerca de Kandili ha tenido que salir trotando, huyendo de las llamas. Afortunadamente, ninguno de los animales está herido. El fuego se aproxima por el oeste a la región de Ática. Las autoridades investigan las causas de los incendios que torturan la península del Peloponeso y, por el momento, dos nacionales han sido detenidos por negligencia.