Lucía Feijoo Viera

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Rescatan a un gato bebé atrapado en un edificio derrumbado en Colombia

El rescate de un pequeño gato bebé de entre los escombros en Pereira ha provocado una enorme alegría entre los rescatistas y los vecinos que buscaban supervivientes bajo un edificio derrumbado de la localidad colombiana. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj en las zonas más afectadas por el seísmo. Tras 12 horas de trabajo continuado han podido conseguir salvar la vida del pequeño animal.