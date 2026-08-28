Sara Fernández

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Muere el rey Harald de Noruega

Harald V de Noruega ha muerto a los 89 años, cerrando más de tres décadas en el trono y una biografía que recorrió buena parte de la historia contemporánea de su país: de la invasión nazi y el exilio de su infancia a una Noruega próspera, diversa y mucho menos reverencial con sus instituciones. Rey desde el 17 de enero de 1991, fue en sus últimos años el monarca reinante de mayor edad de Europa, una condición que hablaba de su longevidad personal -no de un récord histórico entre todos los soberanos europeos- y también de una generación de reyes que entendió la corona como un compromiso para toda la vida. Más información