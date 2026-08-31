Sara Fernández

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Una persona muere tras las inundaciones repentinas en el Gran Cañón del Colorado

Al menos una persona ha muerto y alrededor de 15 han sido dadas por desaparecidas a causa de una súbita riada registrada en el Parque Nacional del Gran Cañón en el estado de Arizona, en Estados Unidos, según han confirmado las autoridades, que han pedido información sobre personas que pudieran estar visitando la zona para completar la lista de damnificados. Más información