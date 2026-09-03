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Illa: "Cataluña, profundamente europeísta, dará todo su apoyo al pueblo de Ucrania"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciado ya su agenda de dos días de viaje oficial en Ucrania. Tras llegar en tren a Kiev esta mañana, ha mantenido un breve encuentro con el ministro para las Comunidades, Territorios y Desplazamientos Internos, Vitalii Bezghin, y en la misma sede del ministerio ha firmado tres acuerdos de colaboración con los gobernadores de Zaporiyia, Ivan Fedorov; Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha; y Lviv, Maksym Kozytskyy. El objetivo es establecer un marco estable de cooperación para traducir el apoyo de Catalunya en "actuaciones concretas" con tres regiones "estratégicas" para Ucrania, que lleva cuatro años y medio en guerra con Rusia.