Lucía Feijoo Viera

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Las Torres Gemelas vuelven al skyline de Nueva York en el 25 aniversario del atentado

Un espectáculo con casi 3.000 drones dibuja la silueta a escala real del World Trade Center. 2.977 drones, uno por cada persona que perdió la vida en los atentados del 11 de septiembre de 2001, se elevaron sobre cielo para devolver al skyline de la ciudad la silueta de las Torres Gemelas. El espectáculo ofrece un espacio de reflexión y unidad de cara al vigésimo quinto aniversario de los atentados, que se conmemora este viernes. Más información