Lucía Feijoo Viera

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Un espectacular tornado sacude Hainan, en China

Un potente tornado azotó el lunes la ciudad de Wanning, en la provincia china de Hainan, en el sur del país, derribando un gran número de árboles. Las imágenes en vídeo muestran cómo los fuertes vientos levantaban una columna blanca de aire en el campus de la Escuela Experimental de Wanning, adscrita a la Universidad Normal de Pekín. La columna de aire en rotación, que se extendía desde densas nubes hasta el suelo, se elevó rápidamente antes de disiparse cerca de los árboles de la zona. El departamento meteorológico local identificó preliminarmente el fenómeno meteorológico como un tornado con una velocidad aproximada de 30 metros por segundo. La escuela ha llevado a cabo de forma activa labores de limpieza y restauración en las instalaciones afectadas.