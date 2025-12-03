Chanel sorprende con un desfile en un auténtico andén del metro de Nueva York

Chanel sorprende con un desfile en un auténtico andén del metro de Nueva York

Lucía Feijoo Viera

Chanel sorprende con un desfile en un auténtico andén del metro de Nueva York

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Chanel llevó su exclusivo desfile Métiers d’Art a un andén real del metro de Nueva York, donde su nuevo director creativo, Matthieu Blazy, presentó una colección inspirada en los viajeros urbanos y la mezcla de estilos de distintas épocas, alejándose del lujo monumental de años anteriores. Las modelos salieron de un tren auténtico ante un público repleto de celebridades como A$AP Rocky, Tilda Swinton y Kristen Stewart, mientras la firma mostraba su maestría artesanal con trajes clásicos, capas y tweed reinterpretado. Blazy definió el metro como el “vórtice de la ciudad”, símbolo de encuentros y diversidad, en un espectáculo que buscó capturar la energía cotidiana de Nueva York.

TEMAS

Tracking Pixel Contents