Directo | Presentación de Lalo Arantegui como nuevo director deportivo del Real Zaragoza

El regreso de Lalo Arantegui al Real Zaragoza ya es una realidad. El club ha anunciado oficialmente el “principio de acuerdo para que se convierta en el nuevo director deportivo de nuestra entidad”, dando así la bienvenida al ejecutivo zaragozano, que ya desempeñó esta función entre febrero de 2017 y diciembre de 2020. Arantegui firma un contrato de varios años dentro de un proyecto concebido a largo plazo. De momento, ha firmado por lo que resta de temporada y otras dos más fijas, además de dos temporadas opcionales adicionales.

Su vuelta supone que retoma el control de la parcela deportiva con la autonomía y el poder de decisión que ya tuvo durante la etapa de la Fundación Zaragoza 2032, unas condiciones que ha exigido mantener en la actual estructura de Real Z LLC. Asume el mando en un contexto especialmente delicado, con un club que atraviesa una profunda crisis institucional y deportiva, y que ha quedado al borde del colapso tras una gestión errática en los últimos tiempos.

Además, hoy tendrá lugar la presentación oficial de Lalo Arantegui, un acto que el propio Real Zaragoza retransmitirá en directo a través de sus canales oficiales.

Noticias relacionadas

El ejecutivo regresa a un Zaragoza muy tocado, que enfila el camino hacia Primera RFEF salvo reacción milagrosa en las 14 jornadas que restan. La entidad vive un proceso de descomposición a todos los niveles, con un rumbo incierto y numerosos frentes abiertos. Lalo tendrá por delante una tarea mayúscula: tratar de obrar el milagro de la permanencia en el corto plazo y, al mismo tiempo, sentar las bases del futuro, tanto si se produce la quimérica continuidad en Segunda División como si finalmente se consuma la salida del fútbol profesional.