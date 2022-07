En Almonte valoran el récord que les puso al frente de una España calcinada: "No se podía estar por el pueblo". 45'5 grados que suscitan lamentos pero que tienen también una seguidora que afirma estar encantada con estas temperaturas. Salvo esta excepción lo más común fue sufrir durante la noche. Por ejemplo en Sevilla, con más de 30 grados hasta bien entrada la madrugada. "No es normal", afirma un paisano. Opinión que comparten en un Bilbao con varias jornadas por encima de los 30 grados: "Hace bueno pero demasiado". Nos vamos al este porque aunque en Barcelona no hay alerta, la humedad empeora las sensaciones. También en Valencia, con los paseantes buscando lugares para escapar del bochorno.