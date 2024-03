El viajero que llega a un hotel, ya sea por placer o por trabajo, busca que su habitación se convierta en un oasis de paz y serenidad en el que tener todo lo necesario para sentirse como en casa, aunque esté a unos cuantos kilómetros de ella. Y, para que esto sea posible, una de las cosas más importantes es meter en la maleta todo aquello que vayamos a necesitar. Bueno, y un par de porsiacasos, ya que nunca se sabe lo que vamos a utilizar realmente.

La oferta hotelera es tan amplia que existen alojamientos para todos los gustos; desde aquellos más modestos en los que hay una cama y el baño es compartido junto a otros huéspedes, hasta lujosos establecimientos de cinco estrellas que cuentan con mayordomo y servicio de habitaciones las 24 horas del día. Ahora bien, con independencia de cual haya sido tu elección, con estos tres trucos viajeros, te sentirás como en casa.

Habitación a oscuras

Si eres de esas personas que en cuanto se ve un atisbo de claridad en el dormitorio, abres los ojos como un búho y ya no puedes volver a dormir, este truco te interesa, ya que en muchos hoteles las cortinas no quedan bien cerradas y en cuanto amanece la luz inunda la estancia.

Nunca un problema tuvo tan fácil solución: coge del armario un par de perchas con pinzas (sí, de las que se usan para colgar pantalones o faltas) y utiliza los clips para juntar las cortinas en la parte superior y media; de ese modo, no quedará ni una rendija por la que se cuele la luz y podrás dormir hasta que tú quieras.

¿Qué hacer con la ropa sucia?

La gran mayoría de establecimientos hoteleros cuentan con servicio de lavandería, pero si prefieres volver a casa con la ropa sucia, este truco te ayudará a que no mezcles lo que llevas para lavar con lo que te queda limpio. Generalmente el servicio de lavandería no está incluído en el precio de la habitación y se debe pagar aparte. Quizá, por eso, los viajeros no suelen hacer uso de este servicio cuando disfrutan de estancias cortas.

Si necesitas una bolsa para guardar la ropa sucia, y eres un viajero pro, seguro que sueles meter una bolsa de basura limpia (nunca está mal especificar) en la maleta. Si no es el caso, siempre podrás usar las bolsas de plástico que suelen estar en los armarios de las habitaciones de hotel para solicitar el servicio de lavandería. Ahora bie, si la bolsa es de tela, deberías preguntar si no quieres que te carguen el importe de la bolsa. Y otro apunte: ¿sabías que un gorro de ducha es perfecto para guardar los zapatos en la maleta? Así la suela no irá tocando el resto de enseres personales.

No olvides nada en el hotel: el truco de la caja fuerte

¡Qué levante la mano aquél que nunca se ha dejado nada en la caja fuerte de un hotel! ¿Nadie? Las cajas fuertes se colocan en los hoteles para proteger nuestros objetos más valiosos, pero suponen una verdadera trampa para los viajeros más despistados. Precisamente por aquello de tener las cosas a buen recaudo, en ocasiones se nos olvida revisar que hayamos cogido nuestros pasaportes y documentación personal si la hemos dejado depositada en la caja fuerte.

Un truco muy efectivo para no olvidarnos nada en la caja fuerte del hotel consiste en guardar allí uno de los zapatos que pensemos utilizar en el trayecto de vuelta al hogar. Así es prácticamente imposible que se nos olvide revisar y vaciar el contenido de la caja, porque las posibilidades de salir solo con solo un zapato puesto sin darte cuenta son mínimas.