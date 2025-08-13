El aire acondicionado se ha convertido en un artefacto eléctrico de climatización casi imprescindible para combatir las temperaturas extremas y controlar la humedad en espacios cerrados. Sin embargo, más allá de sus evidentes beneficios en cuanto a confort, existe el temor en torno a que pasar largas jornadas en ambientes climatizados pueda afectar la salud. ¿Cuánto hay de verdad en este viejo "mito" o creencia popular?