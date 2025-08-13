La plantilla de Azul Handling, empresa que presta servicios de asistencia en tierra a las aerolíneas del grupo Ryanair en los aeropuertos españoles, ha anunciado una huelga que comenzará este viernes 15 de agosto, coincidiendo con el inicio del puente festivo. La convocatoria, promovida por el sindicato UGT, afectará a toda España y se desarrollará en varios tramos horarios.

Según UGT, los motivos de esta huelga se centran en la falta de creación de empleo estable, la ausencia de consolidación de jornada para el personal fijo a tiempo parcial y la “imposición y coacción” en la realización de horas complementarias, llegando en algunos casos a imponer sanciones consideradas “desproporcionadas”.