La correcta conservación de la carne es esencial para garantizar su seguridad, frescura y sabor. Siguiendo los consejos de expertos carniceros, podemos evitar el deterioro de este alimento y reducir el riesgo de intoxicaciones alimentarias. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) subraya la importancia de mantener la cadena de frío y almacenar la carne a temperaturas adecuadas. Pero más allá de la temperatura, la forma en que manipulamos y almacenamos la carne al llegar a casa también juega un papel crucial.