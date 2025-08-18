El huracán Erin ha alcanzado la categoría 5, el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson, y un equipo especializado de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU.) ha logrado grabar imágenes impresionantes desde dentro del fenómeno. En el video se puede ver el ojo del huracán, una zona de calma rodeada por una pared de nubes extremadamente violentas.

Este material fue captado durante una misión aérea de los llamados “cazadores de huracanes”, que arriesgan sus vidas para recoger datos en tiempo real y ayudar a prever los efectos de estas tormentas. Aunque este fue el último vuelo de esa misión, la NOAA asegura que su trabajo para proteger a la población sigue en marcha.