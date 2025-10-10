Lucía Feijoo Viera

El príncipe William se emociona al escuchar la historia de una mujer que perdió a su marido por suicidio

El Príncipe William, contiene las lágrimas en una charla con una mujer cuyo marido se suicidó tras perder a su hijo La Casa Real Británica lo publica con motivo del Día de la Salud Mental El príncipe William contuvo las lágrimas durante una reciente conversación con una viuda cuyo esposo murió por suicidio. En un video publicado por el Palacio de Kensington para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, el príncipe escuchó a Rhian Mannings hablar sobre el devastador impacto que tuvo la pérdida de su esposo en su familia. El príncipe William preguntó a Mannings qué le gustaría decirle a su esposo Paul si estuviera sentado con ellos en ese momento, y se mostró visiblemente conmovido por la respuesta. "¿Por qué no viniste a mí?", dijo Mannings. "Se ha perdido de tanta alegría, y habríamos estado bien". Ambos también hablaron sobre el estigma persistente en torno al suicidio. La Fundación Real del Príncipe y la Princesa de Gales está financiando el desarrollo de una Red Nacional de Prevención del Suicidio en todo el Reino Unido.