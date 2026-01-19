Sara Fernández

Técnicos de la Guardia Civil comienzan a inspeccionar el lugar del accidente de los trenes

El Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística de la Guardia Civil se encuentra ya en el lugar en el que se ha producido el accidente de dos trenes de alta velocidad que se ha cobrado hasta el momento la vida de 39 personas, en la localidad cordobesa de Adamuz. Se trata de la misma unidad de especialistas que ya trabajó durante la DANA de octubre de 2024 en Valencia para la "identificación de temprana de los fallecidos". Estos técnicos son tanto expertos en huellas como en recopilación y análisis de ADN. La Guardia Civil ha llevado buena parte del peso de los rescates y asistencias a lo largo de esta madrugada y tiene desplegados ya en la zona más de 220 funcionarios de Seguridad Ciudadana, Tráfico y GRS, además de un helicóptero y drones, que están tomando imágenes detalladas de la zona para los diferentes atestados de la investigación. Más información