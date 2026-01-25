PI STUDIO

La Generalitat de Cataluña organiza una nueva reunión por la crisis de Rodalies

Una nueva reunión de seguimiento de la crisis de Rodalies se celebra esta tarde en la sede de la conselleria de Territorio de la Generalitat de Cataluña, en un domingo en el que el servicio sigue paralizado y sin que esté claro a esta hora si mañana lunes podrá reanudarse. En la reunión participan representantes de la Generalitat (titular del servicio), Renfe (operador), Adif (responsable de la infraestructura), así como el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.