Agencia ATLAS / L. O. M.

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyos restos fueron hallados en una maleta en Málaga

Un jardinero encontró un cráneo cuando trabajaba en una urbanización en Benahavís (Málaga), en abril de 2023. Avisó a la Guardia Civil. Con perros consiguieron localizar más huesos dentro de una maleta que estaba semienterrada a pocos metros, en la que además había algunas prendas de ropa y otros enseres. Llevan tres años investigando pero ninguna pista ha permitido identificarla. Según los estudios osteológicos, antropológico y los análisis de ADN, podría tener 40 años cuando fue asesinada. Medía 1'60 metros y tenía los ojos y el pelo oscuro, señala Gonzalo López, portavoz del instituto armado. Con ayuda del Instituto de Medicina Legal de Galicia, han elaborado un retrato robot con las facciones que podría tener, utilizando técnicas de vanguardia. Piden colaboración ciudadana para poder devolverle el nombre y encontrar a su asesino, que la descuartizó antes de ocultar el cuerpo. Como ella, los expedientes decenas de mujeres que fueron víctimas de crímenes en Europa se recogen en la campaña 'Identify Me'. Elaborada por Interpol, incluye las reconstrucciones de sus caras, fotografías de la ropa que llevaban, tatuajes y otros elementos registrados durante los hallazgos, con el fin de poder resolver estos enigmas y detener a los agresores. Más información