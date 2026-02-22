Secciones

Detenidos los cuatro principales integrantes del grupo hacktivista 'Anonymous Fénix'

La Guardia Civil ha detenido a los cuatro principales integrantes del grupo hacker español denominado 'Anonymous Fénix' por su presunta participación en ciberataques contra organismos como ministerios, partidos políticos e instituciones públicas. En mayo del año pasado fueron detenidos el administrador y moderador del grupo en Alcalá de Henares y Oviedo. Hace unos días han sido detenidos sus dos integrantes más activos en Ibiza y Móstoles. Más información

