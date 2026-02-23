Dos años del trágico incendio del edificio de 14 plantas de Campanar en Valencia
Difícil borrar de la memoria imagen de aquella tarde. Las 14 plantas del edificio en llamas y la más sobrecogedora, la de los vecinos atrapados, pidiendo ayuda desde sus balcones. Oscar logró salir de su casa, mientras el incendio se propagaba por la fachada, avivado por el viento y por los materiales inflamables. Diez personas perdieron la vida. Los vecinos que siguen muy pendientes de las obras, encaran unidos el regreso. Las previsiones apuntan a que a finales de año podrán volver a sus casas. Más información
