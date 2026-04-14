Secciones

Es noticia
Mariona OrtizPlaza ImperialChárter ZaragozaACS The WaveMuerto MontalbánSqrups Zaragoza
instagramlinkedin
Juan Carlos I aterriza en Vigo para retomar las regatas en Sanxenxo

Juan Carlos I aterriza en Vigo para retomar las regatas en Sanxenxo

Atlas News

Juan Carlos I aterriza en Vigo para retomar las regatas en Sanxenxo

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

Juan Carlos I ha regresado este martes a Galicia, aterrizando en el aeropuerto de Peinador (Vigo) minutos antes de las 18:00 horas. Aunque su llegada estaba inicialmente prevista para el miércoles, el exmonarca ha decidido adelantar su viaje, el primero que realiza a la comunidad gallega en lo que va de año tras la cancelación de su visita el pasado mes de marzo. El avión, procedente de Vitoria, donde el emérito suele realizar escalas para revisiones médicas con su equipo de confianza, marca el inicio de una estancia centrada en el deporte. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents